"Eine Gewinnrezession ist unvermeidlich, ein Soft Landing unwahrscheinlich", so der Stratege, der bereits Anfang des Jahres einen bearischen Kurs in seinem Portfolio verfolgte. "Aber der Markt wird nicht lange auf dem Boden verharren."

Stratege Wilson rät Anlegern dennoch zur Vorsicht: Vorschnelles Handeln könne abgestraft werden und kostspielige Konsequenzen haben. Es gehe vielmehr darum, sich auf aggressive Zeiten vorzubereiten. "Wir nähern uns einem Wendepunkt", so der Analyst. "Der Schaden ist angerichtet worden. Jetzt bereite ich mich darauf vor, zu handeln, sobald das Inflationsziel erreicht wurde."

Indikatoren, die den Analysten zögern lassen, sind unter anderem der rasche Anstieg der Zinssätze und der Arbeitsmarkt. So haben einjährige US-Staatsanleihen am Montag vier Prozent Rendite eingebracht. Außerdem treibt der Fachkräftemangel weiterhin die Löhne in die Höhe – was einer klassischen Rezession gar nicht ähnlich sieht. Auch sei ungewöhnlich viel Geldmenge im Umlauf. "Das kann Verwirrung über den Zustand der Wirtschaft stiften", meint der Morgan-Stanley Stratege. Er ergänzt: "Ich würde mich von diesen Indikatoren nicht dazu verleiten lassen, auf die Entwicklung des Marktes zu wetten."

Attraktive Aktienchancen bietet übrigens der neue Börsendienst von Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Die FAST BREAK-Strategie findet die Aktien für die höchste Gewinne in kürzester Zeit, selbst in der aktuellen Marktlage. Und das Beste: Für kurze Zeit gibt es einen Rabatt von 50 Prozent auf das Jahresabo! Mehr zum neuen Dienst finden Sie HIER.

Nach Ansicht von Analyst Wilson hat die aggressive Zinspolitik der Fed auch etwas Gutes: So könnte sie die USA auch aus der "Schuldenfalle" befreien, in der das Land seit 2008 verharre.

Der S&P 500 liegt bei Handelsschluss am Montag mit 3.693 Zählern fast 23 Prozent unter seinem Höchststand vor einem Jahr. Er droht, auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren zu rutschen.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion