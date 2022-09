Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neustadt-Glewe (ots) - Die Deutsche Edelfisch DEG GmbH und ihr GeschäftsführerHans Acksteiner arbeiten daran, in Neustadt-Glewe die größteIndoor-Aquakulturanlage Europas für den Edelfisch Zander zu errichten - einProjekt, das die Weichen für eine Revolution der deutschen Fischwirtschaftstellen soll. Bis zu 700 Tonnen des begehrten Edelfischs Zander soll die fertigeAnlage jährlich abwerfen und damit nicht nur Investoren, sondern auch derwilden, durch Überfischung gefährdeten Zanderpopulation zugutekommen.Die Überfischung der Meere ist nicht nur für den Artenschutz ein Problem.Während Fangmengen vieler Fischarten fortwährend sinken, steigt auch dieAbhängigkeit Deutschlands von teuren und wenig nachhaltigen Fisch-Importen - 80Prozent des verzehrten Fischs kommen inzwischen aus dem Ausland, erklärt derGeschäftsführer der Deutschen Edelfisch DEG GmbH. Tausende Kilometer müsseneinige Fische wie der am Kaspischen Meer beheimatete Zander in Kühllasternzurücklegen, bevor sie in den deutschen Geschäften und Restaurants landen. DerTransport, die unterbrochenen Kühlketten und die langen Strecken führen dabeisowohl zu einem höheren Preis als auch zu geringerer Qualität - ein untragbarerZustand, findet Hans Acksteiner von der Deutschen Edelfisch DEG GmbH. "DieFangflotte ist ein Auslaufmodell", erläutert er. "Was also bleibt, ist, dieFische selbst zu züchten."Dies ist auch der Grund, weshalb Hans Acksteiner mit der Unterstützung desSchweizer Agrarwissenschaftlers Dr. Paul Sindilariu, einer der Vorreiter derHallen-Aquakultur, die Deutsche Edelfisch DEG GmbH gründete. Nach dem Vorbildder von Sindilariu realisierten und betreuten Anlage im Schweizer Kanton Bern,die seit Jahren große Mengen der Edelfische Stör, Egli und Zander produziert,will Hans Acksteiner die Aquakultur auch in Deutschland aus ihrem Nischendaseinretten und als nachhaltige Alternative zum Fang auf hoher See etablieren.Fangflotten haben ausgedient - die Zukunft gehört der Indoor-AquakulturBislang liegt Deutschland im Bereich der Aquakultur weit hinter seinenNachbarländern: Während andere EU-Länder wie Spanien und Frankreich mehrereHunderttausend Tonnen Fisch züchten, beziffert das Statistische Bundesamt dasProduktionsvolumen der deutschen Aquakulturbranche auf nur 32.000 Tonnen. Diesmacht gerade einmal drei Prozent des jährlichen Verbrauchs aus, wovon einGroßteil auf marine Anlagen entfällt, wie Hans Acksteiner von der DeutscheEdelfisch erklärt. Diese wiederum haben den Nachteil, dass verschmutztesMeerwasser und Mikroplastik in die Aufzuchtbecken gelangen können - empfindlicheFischarten können also kaum gezüchtet werden, während bei den übrigen die