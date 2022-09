Wenn die Energiekosten steigen, kann eine Immobilienrente helfen

Hamburg (ots) - Im August 2022 lagen die Preise für Energieprodukte wie Gas und

Öl in Deutschland 36,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die

Inflationsrate betrug 7,9 Prozent. Vor diesem Hintergrund denken immer mehr

ältere Menschen über ein Zusatzeinkommen in Form einer Immobilienrente nach, wie

die Erfahrung der WIR WohnImmobilienRente GmbH zeigt.



"In unseren Beratungsgesprächen merken wir aktuell sehr deutlich, dass viele

ältere Menschen sich wegen der steigenden Lebenshaltungskosten Sorgen machen.

Sie sind von den Preissteigerungen ebenso betroffen wie jüngere, haben aber

häufig ein geringes Einkommen und weniger Zuverdienstmöglichkeiten", sagt Dr.

Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente

GmbH. "In dieser Situation kann eine Immobilienrente dabei helfen, den gewohnten

Lebensstandard aufrechtzuerhalten."