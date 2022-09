Leihhaus Grüne: Deutschlands größtes privates Pfandkreditinstitut

In schwierigen Zeiten suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, ohne lange Umwege an ein Darlehen zu gelangen. Pfandkredite gehören hier zu den gängigsten Methoden für schnelle und zuverlässige Liquidität. Tatsächlich hat der Pfandkredit seit der Corona-Pandemie an Beliebtheit gewonnen und ist in Zeiten von rasant steigenden Strom- sowie Heizkosten eine valide Option, um einen finanziellen Engpass kurzfristig zu überbrücken. Der große Vorteil eines Pfandhaus-Kredits: Für das Darlehen haftet man nicht mit seinem Privatvermögen.

Bild: Sofortkredit Bildquelle: Lukas via pixabay

Eine renommierte Anlaufstelle für Pfandkredite ist das Leihhaus Grüne. Das Unternehmen wird mittlerweile in der dritten Generation durch die Familie Grüne und ist an 21 Standorten bundesweit vertreten. Damit ist das Pfandhaus das größte private Pfandkreditinstitut in Deutschland und gilt als ein kompetenter sowie zuverlässiger Partner für Darlehen. Von Schmuck über Edelmetall-Barren bis hin zu Elektronikgeräten können Kunden alles beleihen, das Wert hat. Auch Versteigerungen gehören zum Programm des Traditionshauses.

Das beste aus langer Tradition – das Familienunternehmen bleibt seinen Wurzeln treu

Das Leihhaus Grüne wurde 1932 von Heinrich Carl Hermann Grüne in Hamburg gegründet. Mithilfe seines unternehmerischen Geschicks schaffte er es, das Pfandhaus-Konzept erfolgreich zu etablieren. So eröffnete Grüne im Laufe der Zeit zahlreiche weitere Filialen innerhalb Deutschlands, die auch heute noch betrieben werden. Grund für den anhaltenden Erfolg sind die hohen Qualitätsstandards, die ständig verbessert werden.

Die Tradition des klassischen Familienunternehmens wird fortgeführt. Nach wie vor liegt das Augenmerk auf dem „kleinen Mann“, für den das Unternehmen als eine Art Bank fungiert. Dieser Fokus auf den Kunden und ein entsprechend ausgearbeitetes System sind die Hauptgründe dafür, dass sich Grünes Geschäftskonzept bis heute hält. Schließlich kann sich das Leihhaus nicht ohne Grund das größte private Pfandkreditinstitut Deutschlands nennen.

Schnell und unkompliziert einen Kredit aufnehmen beim Leihhaus Grüne

Pfandhäuser sind nach wie vor beliebt, wenn es um die möglichst risikoarme und schnelle Aufnahme eines Kredits geht. Für das Darlehen haftet man nicht mit dem ganzen Vermögen, sondern nur mit dem konkreten Wertgegenstand, der beliehen wird. Für viele Menschen besonders interessant: Es handelt sich immer um Schufafreie Sofortkredite, weshalb keine speziellen Antragsformulare benötigt werden. Das Pfandkreditinstitut beleiht nicht nur traditionelle Wertgegenstände wie Armbanduhren, Gold- und Silberschmuck, sondern auch Kunstartikel sowie Musikinstrumente. Ferner nehmen moderne Leihhäuser auch Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik wie Fernseher oder Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte wie z.B. Handys, Laptops oder Fotoapparate entgegen.

Wer einen Pfandkredit in Erwägung zieht, kann sich über eine schnelle, unkomplizierte Abwicklung freuen. Das Pfand wird direkt vor Ort geschätzt und der ermittelte Betrag wird – sofern der Kunde einverstanden ist – sofort bar ausgezahlt. Dabei arbeitet das Leihhaus Grüne den Richtlinien entsprechend und stellt Eigentumsnachweise aus. Kunden haben dann mindestens 6 Monate oder länger Zeit, um den Wertgegenstand wieder einzulösen.

Die dritte Generation als Vorkämpfer des Pfandhaus-Gewerbes – die Zukunft des Leihhauses Grüne

Axel Grüne, der seit 2006 als Gesellschafter für das Leihhaus Grüne tätig ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition seines Großvaters weiterzuführen und die bekannten Qualitäten des Unternehmens zu wahren und zu entwickeln. Mit Blick auf die Zukunft und mit Fokus auf die Lebensumstände seiner Kunden sorgt er dafür, dass das Familienunternehmen weiter wächst und dabei stets die gewohnte Verlässlichkeit bieten kann.

Für Kunden besonders wichtig: Das Pfandhaus bleibt seinem Motto „Grüne’s Leihhäuser, stadtbekannt, beleihen jeden Gegenstand“ treu. So können in den Leihhäusern Grünes immer noch Kleinstkredite aufgenommen werden, während die Wertgegenstände der Zeit gehen. So bietet das Familienunternehmen auch in Zukunft eine Leistung an, die neben typischen Kredit-Arten eine wichtige Nische ausfüllt und allen Menschen sichere, schnelle Liquidität ermöglicht.