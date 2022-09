EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat bleibt nach Umsatzsteigerungen bei Mais-, Getreide- und Zuckerrübensaaten auf Wachstumskurs. Das niedersächsische Unternehmen ist mit Blick auf das Geschäftsjahrs 2022/23 (per 30. Juni) optimistisch und rechnet mit weiterem Wachstum bei anziehender Profitabilität. Der Umsatz soll im 2022/23 auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um 7 bis 9 Prozent steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr mitteilte. An der Börse kam das gut an, die Aktie legte zu.

Das Papier gewann am Mittag gut 2 Prozent auf 57,40 Euro. Die Aktie hatte sich in den vergangenen Monaten eher schwach entwickelt und auch in den vergangenen Tagen noch einmal spürbar eingebüßt. Noch im Mai 2021 hatte die Aktie bei 80,90 Euro ihr Rekordhoch markiert. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs fiel die Aktie im Frühjahr bis auf 55,40 Euro. Nach einer leichten Entspannung legte sie im Juli dann erneut eine Talfahrt auf weniger als 54 Euro hin. Zuletzt pendelte sich der Kurs zumeist um die Marke von 60 Euro.