project44s fortschrittlichste Plattform bietet allen Parteien der Lieferkette die notwendige Konnektivität und Visibilität für eine besser vernetzte, berechenbare und nachhaltige Supply Chain

MÜNCHEN, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- project44, das Bindeglied der globalen Lieferkette, gab heute den Launch von Movement by project44 bekannt. Die Plattform bietet allen Parteien der Lieferkette – von Versendern über Spediteuren bis hin zu Logistikern – die Visibilität, die sie für eine reibungslose Zusammenarbeit und eine funktionierende Supply Chain benötigen. Movement by project44 kombiniert dabei zum ersten Mal die Leistungsfähigkeit der gesamten project44-Produktsuite und vereint alle intern entwickelten sowie extern erworbenen Lösungen in einer Plattform.