Reckitt und Plastic Bank gemeinsam gegen Plastik im Ozean (FOTO)

Heidelberg (ots) - Reckitt setzt sich zusammen mit Plastic Bank dafür ein,

Plastikmüll zu stoppen, bevor er überhaupt ins Meer gelangt: Für 12 Monate,

beginnend im September 2022, leistet Reckitt für jedes auf kooperierenden

eCom-Plattformen verkaufte Produkt einen Beitrag an Plastic Bank. Im Rahmen der

Aktion verpflichtet Reckitt sich so dazu, Plastic Bank dabei zu unterstützen,

mindestens 100 Tonnen Plastik oder den Gegenwert von 5 Millionen Plastikflaschen

zu sammeln, bevor sie in den Ozean gelangen.



Plastikverschmutzung ist ein großes globales Problem. Nach Angaben des

UN-Umweltprogramms (UNEP) wird jede Minute das Äquivalent eines Lastwagens mit

Plastik in unsere Ozeane gekippt. Das Prinzip der ersten, markenübergreifenden

eCom-Aktivierung ist damit einfach: Mit jedem Kauf eines Produktes aus der

Geschäftseinheit Hygiene mit Marken wie Finish, Sagrotan, Air Wick, Calgon und

Vanish über den Onlineversandhändler Amazon, oder auch die

On-Demand-Lieferservices Gorillas und Picnic unterstützen Kund:innen die

Zusammenarbeit zwischen Reckitt und Plastic Bank - 1 Kauf = eine Plastikflasche

auf ihrem Weg ins Meer gestoppt.