Wirtschaft Habeck hält AKW-Weiterbetrieb für immer wahrscheinlicher

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die verbleibenden zwei Atomkraftwerke im sogenannten Streckbetrieb am Netz bleiben könnten. "Wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo der Stresstest sagt: Da kann es notwendig werden, Atomkraftwerke für die Netzsicherheit einzusetzen", sagte er dem "Spiegel".



Das werde man jetzt weiter beobachten, "aber die Situation in Frankreich entwickelt sich nicht gut". Die Hauptgefahr sei ein Netzengpass. "Also nicht die Strommenge, sondern das Verteilen des Stroms im Netz."