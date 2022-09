MELBOURNE, Australien, und LONDON, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- TGI Sport hat Sportseen, ein führendes Unternehmen für den Kauf von Rechten und den Verkauf digitaler Werbung, übernommen. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Die Vereinbarung ist die dritte in einer Reihe von kürzlich abgeschlossenen Verträgen, die TGI Sport als Marktführer hinsichtlich Erfahrung, Ressourcen und Fähigkeiten auf dem Markt für virtuelle, digitale und LED-Werbung etabliert. TGI Sport befindet sich im Besitz von Bruin Capital und Quadrant Private Equity.

Das 2007 von Chris Jones und Vasco Gomes gegründete Unternehmen Sportseen steht an der Spitze der sich abzeichnenden Möglichkeiten zur Integration von geografisch ausgerichteter, KI-gestützter Werbung auf allen Geräten und Plattformen. Das Unternehmen ist auf den Erwerb von Rechten, den Verkauf, die Gestaltung und den Vertrieb von LED-Werbung spezialisiert. Zum Kundenstamm gehören Spitzenligen und -verbände wie die Fußballverbände von England, Wales und Schottland, die walisische und die italienische Rugby Union, Ashes Cricket, die Rugby Football League und viele etablierte und aufstrebende Marken wie Visa, Continental, Just Eat, J.D. Sports, Hormann, Euronics und Sage. Jones und Gomes bleiben im Unternehmen, leiten „Sportseen, powered by TGI Sport" und sind dem weltweiten TGI Sport-CEO Martin Jolly unterstellt.

„Wir freuen uns sehr, dass Chris, Vasco und das Sportseen-Team nun zur Familie gehören", erklärte Jolly. „Sie sind anerkannte Führungskräfte, die der Branche bei den aufkommenden Möglichkeiten der Digital-, LED- und Bandenwerbung voraus waren. Sie bringen eine weitere erstklassige Fähigkeit in unsere neue virtuelle Werbepraxis, und auch unsere Rechteakquise- und LED-Geschäfte werden stark von zusätzlichen Ressourcen und Fachkenntnissen profitieren."

„Den Schritt, im Zentrum aller digitalen und virtuellen Dinge zu stehen, mussten wir machen – als eine seit langem in diesem Bereich etablierte Agentur freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit TGI Sport und die Vision und Unterstützung von Bruin Capital. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in diesem noch relativ unerschlossenen Bereich weiter auf unserer Leistungsgeschichte aufbauen werden", kommentierte Jones.