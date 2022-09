RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Kurzfristige Bedenken am Markt hinsichtlich Konsumabschwächung, Lageraufbau und Erholung in China seien zu großen Teilen bereits in den Papieren der Sportartikelindustrie eingepreist, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Den großen drei Herstellern Nika, Puma und Adidas gegenüber bleibt er positiv eingestellt./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,49 % auf 52,50EUR erreicht.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m