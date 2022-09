Unter den Branchen dürften am Dienstag Tech-Aktien in den Fokus rücken. Sie sanken bereits am Montag weniger stark als der Gesamtmarkt, nachdem die Experten der US-Bank JPMorgan in einer Studie von einem günstigen Einstiegspunkt für Anleger sprachen./jcf/tih/men

Dass Anleger vor diesem Hintergrund einen Bogen um Aktien machen sollten, bestätigten auch zwei Größen aus der US-Finanzbranche. Die US-Bank JPMorgan und der Investor Blackrock warnten, dass eine Rezession noch nicht am Aktienmarkt eingepreist sei. Schmerzhafte Korrekturen stünden also noch bevor, weshalb Aktien kurzfristig nicht das Mittel der Wahl seien.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürften sich nach mehreren verlustreichen Tagen wieder Schnäppchenjäger in Stellung bringen. Trotz der allgemein düsteren Aussichten deuteten sich am Dienstag Gewinne für die wichtigsten US-Börsen an. In den vergangenen Wochen hatten steigende Zinsen und die Sorge vor einem Konjunktureinbruch auf den Kursen gelastet.

