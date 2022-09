Zukunftssichere Bestandsverwaltung adesso insurance solutions überzeugt Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG mit innovativen Softwarelösungen (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG in

München rüstet sich für die Zukunft und hat sich für Softwarelösungen von adesso

insurance solutions entschieden. Im Rahmen eines zweieinhalbjährigen

Einführungsprojektes soll die eigens entwickelte Bestandsverwaltungslösung

vollständig abgelöst und sämtliche Altdaten ins neue System migriert werden. Die

Münchner Pensionskasse setzt auf die Kombination aus vier Produkten der in|sure

Ecosphere und somit auf eine bewährte Systemlandschaft, die bereits bei anderen

Pensionskassen im Einsatz ist: in|sure CollPhir für die Bestandsverwaltung,

in|sure Partner für die Stammdatenverwaltung, in|sure GovInterface für das

einzelvertragliche Meldewesen und in|sure PenPay für die Rentenabrechnung.

Zusätzlich wurde eine Pflege- und Wartungsvereinbarung für die Dauer von 10

Jahren geschlossen.



"Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, haben wir in den vergangenen

sechs Monaten ein intensives Vorprojekt mit ca. 20 gemeinsamen Workshops

durchgeführt, bei dem uns die Kolleginnen und Kollegen von adesso insurance

solutions absolut überzeugt haben. Wir sind uns sicher, nun einen Partner an der

Seite zu haben, der uns in Sachen Bestandsverwaltung genau das passende Rüstzeug

für die Zukunft bietet. So werden wir in der Lage sein, auf künftige

Markveränderungen in der bAV schnell und flexibel reagieren zu können", so

Karsten Heinrich Weber, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse München.