ASCENSIA DIABETES CARE WIEDERHOLT DEN ERFOLGREICHEN WETTBEWERB 'THIS IS DIABETES' ZUR UNTERSTÜTZUNG DES WELTDIABETESTAGES DER IDF

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ascensia Diabetes Care, ein weltweit tätigesUnternehmen im Bereich der Diabetesversorgung, Hersteller des CONTOUR®Blutzuckermesssystems und exklusiver Vertriebspartner von Eversense®-Systemenzur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM), gibt bekannt, dass es seinenerfolgreichen 'This is Diabetes' Kunst- und Fotowettbewerb zur Unterstützung desWeltdiabetestages 2022 wiederhohlt. Der Wettbewerb zielt darauf ab, dieBedeutung der Diabetesversorgung und -aufklärung hervorzuheben und dasoffizielle Motto der International Diabetes Federations (IDF) Zugang zurDiabetesversorgung für die Jahre 2021-2023 und den diesjährigen SchwerpunktAufklärung zum Schutz von morgen zu verstärken.Weltweit werden die Gesundheitssysteme durch die Zunahme der Zahl derDiabeteserkrankungen herausgefordert, und es ist wichtiger denn je, dass sowohldie Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch die Menschen mit Diabetes Zugangzu einer hochwertigen Diabetesversorgung und -aufklärung haben. Ascensiasweltweiter Wettbewerb sucht Original-Kunstwerke oder -Fotografien, die diesesBedürfnis illustrieren. Einsendungen können ab heute bis zum 30. Oktober unterhttp://www.thisisdiabetes.com/ eingereicht werden. Der Gewinner, der am 14.November, dem Weltdiabetestag, bekannt gegeben wird, erhält 6.000 EUR, die er aneine Diabetes-Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl spenden kann. Für denzweiten und dritten Platz gibt es jeweils 3.000 EUR und 1.000 EUR. Die Jury,bestehend aus Mitgliedern der Diabetes-Online-Community, professionellenKünstlern, Ascensia-Mitarbeitern und einem Eversense-Markenbotschafter, suchtnach Kreativität, Storytelling und Verbindung zum diesjährigen Thema.Rob Schumm, Präsident von Ascensia Diabetes Care, erklärte: "Als einUnternehmen, das ausschließlich auf Diabetes spezialisiert ist, ist derWeltdiabetestag der IDF ein Eckpfeiler im Kalender von Ascensia, und wir sindstolz darauf, ihn nun schon das siebte Jahr in Folge zu unterstützen. Er bringtnicht nur die Gemeinschaft zusammen, sondern bietet auch eine großartigeGelegenheit, wichtige Botschaften weit über den Kreis derer zu verbreiten, dietagtäglich mit der Thematik Diabetes befasst sind, sich um Menschen mit Diabteskümmern oder mit der Krankheit leben."In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Weltdiabetestages auf der Verbesserungdes Zugangs zur Diabetesversorgung und insbesondere auf einer qualitativhochwertigen Ausbildung, die eine entscheidende Komponente für die Verbesserungder Gesundheitsergebnisse weltweit ist", fügte er hinzu. "Wir rufen jeden dazuauf, etwas zu zeichnen, zu malen, zu formen oder zu fotografieren, das diese