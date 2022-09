Die PR-Agentur Claussena Media GmbH ist bekannt für ihr einzigartiges Konzept in der Unternehmens-Kommunikation

Berlin, Deutschland (ots) - "Wir helfen Unternehmen und Selbstständigen dabei,

ein vertrauensvolles Image aufzubauen und damit Kunden anzuziehen, die bereit

sind, deutlich mehr zu zahlen", so beschreibt die Agentur ihre Arbeit für

aktuelle und potenzielle Kunden auf ihrer Webseite http://www.claussena-media.de

. Doch die Agentur will sich von anderen Agenturen deutlich abheben.



"PR ist mehr als ein Artikel, tolle Worte und ein paar nette Bilder. PR bestimmt

den Ruf, die Art, wie Unternehmen und Selbstständige von potenziellen Kunden und

Mitarbeitern wahrgenommen werden und ob diese dann Vertrauen schenken",

beschreibt Claussena Media die Philosophie und Leitbild für ihre Arbeit.

Claussena Media, das seinen Sitz am Puls der Zeit in der deutschen Hauptstadt

Berlin hat, wirbt für sich mit dem Slogan "It's all about Trust!" (auf Deutsch:

Es geht nur um Vertrauen!). Dieses Vertrauen kann Claussena Media zwischen

seinen Kunden und deren Kunden aufbauen und vertiefen.