Materna kauft das Unternehmen RADAR Cyber Security / Mit dem Zukauf wird Materna zu einem führenden Markt-Player und Brand für Cyber Security im DACH-Raum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund/Wien (ots) - Die Materna-Gruppe setzt ihre Strategie Mission 2025weiter fort, verstärkt sich im Bereich Cyber Security und hat mit Wirkung zum23. September 2022 das Unternehmen RADAR Cyber Security zu 100 Prozentübernommen. Mit dem Kauf des in Wien ansässigen Cyber Security-Spezialistenkomplettiert Materna das Lösungsportfolio im Fokusfeld Cyber Security underweitert nachhaltig seine Kapazitäten und Lieferfähigkeit in diesem wichtigenMarktsegment. Gemeinsam mit RADAR will Materna zu einem der führenden CyberSecurity-Anbieter im DACH-Raum werden. RADAR bietet auf Basis einer CyberSecurity-Plattform den Aufbau eines Security Operations Center (SOC) fürUnternehmen und Managed Security Service Provider (MSSP) an und erbringt selbstseit mehr als zehn Jahren sehr erfolgreich ein SOC as a Service "Made inEurope". Damit agiert RADAR als Ende-zu-Ende-Anbieter sowohl für die Ausstattungvon SOCs als auch für die Erbringung von SOC Services. Materna wird dieSOC-Plattform von RADAR weiterentwickeln und damit das eigene CyberSecurity-Portfolio komplettieren. RADAR beschäftigt rund 110 Mitarbeitende undwurde 2011 gegründet.Mit Dr. Christian Polster bleibt einer der Gründer von RADAR an Bord undübernimmt gemeinsam mit Eugenio Carlon die Geschäftsführung des Unternehmens.Eugenio Carlon leitet bislang bei Materna den Bereich Cyber Security. Dr.Christian Polster verantwortete bisher als Chief Portfolio Officer dieWeiterentwicklung des Portfolios. Auch Gründer Sebastian Michels bleibt imUnternehmen in verantwortlicher Position."Mit dem Zukauf stärken wir unsere Lieferfähigkeit in einem langfristigenWachstumsmarkt, komplettieren unser Portfolio und werden zum End-to-End-Anbieterfür Cyber Security Services und Beratung. Gleichzeitig erweitern wir für dieseAngebote unseren Auftritt im DACH-Raum. RADAR passt zudem sehr gut in unsereStrategie, Beratung und Services zunehmend auch mit eigenen Software-Assetsanzubieten, mit denen wir uns differenzieren. Ebenso ist es unser Ziel, denUmsatzanteil der Managed Security Services deutlich zu steigern", erläutertMartin Wibbe, CEO der Materna-Gruppe."Im Bereich Cyber Security sind wir bereits heute ein Komplettanbieter undganzheitlicher Experte für kritische Geschäftsmodelle und Infrastrukturen miteiner 360 Grad-Betrachtung. Mit der Zusammenführung beider Portfolios bauen wirunsere Position als Ende-zu-Ende-Anbieter in Bezug auf das Thema SOC weiter aus.Damit können wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand liefern, die siefür die Etablierung einer Cyber Resilience-Strategie benötigen: Beratung,Analyse, Lösungen und Services", erläutert Eugenio Carlon von Materna. Materna