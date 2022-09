München (ots) - Ab 27. September 2022 ergänzt der transparente RECUP Becher mit

0,5 Liter Fassungsvermögen das Produktportfolio des Mehrweganbieters RECUP.

Kund:innen von zahlreichen RECUP-Partnern können damit ab sofort auch große

Heißgetränke und - ganz neu - Kaltgetränke wie Cocktails, Iced Coffee, Bier oder

Smoothies unterwegs genießen.



To-go-Fans aufgepasst: Im neuen RECUP 0,5l, können Kund:innen nun auch

Heißgetränke im Großformat und unterschiedlichste Kaltgetränke to-go genießen.

Die Möglichkeiten für Konsument:innen, sich gegen Einweg zu entscheiden, weiten

sich mit dem RECUP 0,5l deutlich aus: Von Bier über Cocktails, Smoothies, Iced

Coffee oder Softdrinks - all das lässt sich nun auch in der nachhaltigen

Mehrweg-Alternative to-go genießen. Das System bleibt einfach: Den RECUP 0.5l

erhält die Kundschaft bei teilnehmenden Gastronomiebetrieben für einen

Pfandbetrag von 1 Euro. Anschließend lässt sich der Becher bei knapp 13.000

RECUP-Partnern deutschlandweit wieder abgeben.





Das Ziel? Einweg überflüssig machen"Mit unserem neuen RECUP 0,5l gehört der Aperol Spritz im Einweg-Plastikbecherhoffentlich bald der Vergangenheit an. In Deutschland werden aktuell immer noch11.000 Einwegbecher verbraucht - und das innerhalb einer Minute! Es wirddringend Zeit, Einweg komplett überflüssig zu machen. Der neue RECUP 0,5l trägteinen wichtigen Teil dazu bei", so Fabian Eckert, Gründer und Geschäftsführervon RECUP.Was steckt drin? - ProdukteigenschaftenDer RECUP 0,5l ist transparent frosted und besteht, wie alle RECUP- undREBOWL-Produkte, aus dem Monomaterial Polypropylen (PP), was ihn zu 100%recyclebar macht. Er ist lebensmittelecht, BPA- und schadstofffrei,spülmaschinenfest, bruchsicher und somit langlebig.Außerdem neu im Portfolio: der PfanddeckelNeben dem RECUP 0,5l launcht am 27. September außerdem der Pfanddeckel für alleRECUP-Größen. Wer sein Getränk mit Deckel transportieren möchte, kann sich für 1Euro Pfand einen Deckel leihen und diesen ebenfalls bei allen RECUP-Partnern inDeutschland zurückgeben. Der Pfanddeckel ersetzt den bisherigen Kaufdeckel, deraktuell noch zu vergünstigten Konditionen erhältlich ist - solange der Vorratreicht.Über RECUPDas im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete UnternehmenreCup GmbH bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie -RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zuEinwegverpackungen.Die "RECUP" To-go-Becher und "REBOWL" Take-away-Schalen sind in vielerlei Größenverfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von derBundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei deutschlandweitknapp 13.000 Ausgabe- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien,Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) können die Mehrwegbecher und-schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Darüber hinaus laufenbereits Testphasen mit verschiedenen Anbietern im Food-Delivery-Sektor. Missiondes Unternehmens ist es, Einwegverpackungen überflüssig zu machen und dieGesellschaft weiter für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren. Mehrunter: http://www.recup.dePressekontakt:Simona DunscheTel: 089-339844102mailto:presse@recup.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148640/5331073OTS: reCup GmbH