Amazon FBA oder eigener Onlineshop? E-Commerce-Experte verrät, was bei der Entscheidung unbedingt zu beachten ist (FOTO)

Oldenburg (ots) - Mohammed Abokafsha gründete 2020 mit seinem Partner Fabio

Argiolas die Magna Consulting GmbH und sicherte sich das exklusive

Expertenwissen des Steuerberaters Kevin Kowar. Die bereits seit 2016 im

Onlinehandel tätigen E-Commerce-Experten unterstützen Gewerbetreibende dabei,

ihr nachhaltiges Online-Business mit Fokus auf Skalierbarkeit und

Selbstbestimmtheit aufzubauen. Kevin Kowar sorgt dabei dafür, auch die

steuerlichen Gegebenheiten im Blick zu behalten. Im Folgenden verrät der

Geschäftsführer, welche Vorteile ein eigener Onlineshop gegenüber Amazon FBA

bietet und wie Unternehmer den optimal zu ihnen passenden Vertriebskanal

auswählen.



Keine Frage, Amazon ist der Platzhirsch im E-Commerce. Über dessen FBA-Programm

können unzählige potenzielle Käufer mit wenigen Klicks erreicht werden. Das

liegt an der einzigartigen Reichweite von Amazon. Ein Shop beim Giganten ist

also theoretisch perfekt dazu geeignet, die Sichtbarkeit des eigenen Angebots

massiv zu steigern. Jedoch sollte laut den Experten der Magna Consulting GmbH

jeder Gewerbetreibende wissen, dass die Individualisierungsmöglichkeiten hierbei

stark eingeschränkt sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Amazon schreibt das Design und auch die Marketing-Optionen vor, wobei es einenGroßteil der Margen frisst", so die E-Commerce-Experten. Dabei gibt es weitereUnterschiede zwischen einem eigenen Webshop und Amazon FBA, die jederOnline-Unternehmer kennen muss. Das Wissen um die wichtigsten Kriterien hilftschließlich dabei, die optimale Entscheidung für oder gegen einen der beidenVertriebskanäle zu treffen. Im Folgenden erklärt Mohammed Abokafsha,Geschäftsführer der Magna Consulting GmbH, welche Vorteile ein eigenerOnlineshop gegenüber Amazon FBA bietet.1. Die Kosten und Steuern als EntscheidungshilfeWer auf Amazon FBA setzt, nimmt bereits vor dem ersten Verkauf Geld in die Hand.Schließlich muss die Ware in den Lagern des Konzerns verfügbar gemacht werden.Es ist also unvermeidbar, in Vorkasse zu treten, um ausreichend Lagerbestandvorweisen zu können. Im Gegensatz dazu ist beim Dropshipping kein eigenes Lagernötig. Produkte werden on demand abgerufen und automatisiert an den Kundenausgeliefert. Das übernimmt der Hersteller nach jeder Bestellung. Dadurch wirddas Kostenrisiko enorm gesenkt. Wer erst am Anfang der eigenenOnline-Geschäftstätigkeit steht, ist dadurch in der Regel deutlich besser miteinem eigenen Webshop beraten.Ein weiterer Grund hierfür ist auch das steuerliche Risiko von Amazon FBA. DerKonzern kann die erhaltene Ware nämlich in seinen diversen Lagern außerhalb