Seit nunmehr Dezember letzten Jahres schwankt Costco zwischen 406,51 und 612,27 US-Dollar in einer sehr volatilen Handelsspanne grob seitwärts und lässt bislang mit Signalen auf sich warten. Nach dem jüngsten Aufschwung des Wertpapiers zwischen Mai und August dieses Jahres folgte eine mehrere Wochen andauernde Konsolidierungsbewegung exakt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement. Dort griffen Käufer zu und konnten einen nicht unerheblichen Kursanstieg hervorrufen. Besonders häufig kommt es an genau diesen Fibonacci-Levels zu Trendumkehrungen, wie sie sich bereits seit Anfang dieser Woche andeutet und damit wieder Chancen auf der Oberseite eröffnet.

Warten auf längerfristige Signale

Innerhalb der laufenden Handelsspanne zwischen 406,51 und 612,27 US-Dollar bleibt Costco zunächst als neutral zu bewerten. Allerdings lassen sich die untergeordneten Wellen aufgrund der guten Auswertbarkeit auf kurzfristiger Basis handeln. Bereits vorbörslich zeichnete sich eine positive Aufwärtstendenz ab, Ziele sind derzeit um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie dem EMA 200 um 506,54 US-Dollar angesiedelt. Gelingt ein Sprung darüber, könnte aus der Kursbewegung andauernd seit Mai dieses Jahres sogar eine größere Kaufwelle mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs hervorgehen. Ein Bruch der markanten Unterstützung der letzten Tage würde allerdings unweigerlich zu Verlusten auf rund 440,00 US-Dollar führen.