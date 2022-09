Der Wettbewerb um Fachkräfte in der SHK-Branche ist in vollem Gange. Welchen Wert hat hier die Arbeitgebermarke? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Neuss (ots) - Der Fachkräftemangel in Deutschland hat einen neuen Höchststanderreicht - und ein Ende ist derzeit nicht abzusehen. Laut Konjunkturumfrage desMünchener ifo Instituts waren dadurch im Juli 2022 bereits 49,7 Prozent derUnternehmen beeinträchtigt. Der bisherige Rekord vom April (43,6 Prozent) wurdedamit noch deutlich übertroffen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag(DIHK) bestätigt diesen Trend. Demnach hat die Befürchtung der Unternehmen, ihreAngebotspalette einschränken oder Angebote ablehnen zu müssen oder diese zuverlieren, weil ihnen die Fachkräfte fehlen, weiter zugenommen. Aktuell erwartendies 43 Prozent - vor zwei Jahren waren es 39 Prozent. Auch in der SHK-Branche(Sanitär, Heizung und Klima) nimmt der Wettbewerb um Fachkräfte zunehmend anFahrt auf. Welche Aufgabe übernimmt in diesem Zusammenhang die Arbeitgebermarke- und wird sie von den Branchenteilnehmern bereits genutzt, um sich auf demArbeitsmarkt vorteilhaft zu positionieren? Die Kommunikationsagentur Blue Moonhat auf der Fachmesse SHK Essen genau hingeschaut. Die Umfrage derKommunikationsexperten, an der rund 50 namhafte Unternehmen der Brancheteilgenommen haben, führt zu einer zentralen Erkenntnis: Viele haben das ThemaArbeitgebermarke als relevantes To do auf der Agenda. Bis zur zielführendenUmsetzung müssen jedoch noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden.Fehlende Fachkräfte bleiben nicht folgenlos. Vor diesem Hintergrund erscheint esumso wichtiger, sich im "War of Talents" als attraktiver Arbeitgeberdarzustellen. Hier hat sich ein abgestimmtes Employer Branding als veritableLösung erwiesen. Das Employer Branding bezieht alle Maßnahmen mit ein, die einUnternehmen ergreifen kann, um die eigene Marke zu stärken und sich gegenüberpotenziellen Bewerbern als attraktiver, zukunftsfähiger und chancenreicherArbeitgeber zu positionieren. Übersetzt bedeutet Employer Branding so viel wie"Arbeitgebermarkenbildung". Das Thema ist in den Personal- undMarketingabteilungen der SHK-Branche kein Neuland mehr. Doch der Umgang damitstellt sich laut Umfrage von Blue Moon höchst uneinheitlich dar.Die Relevanz der Arbeitgebermarke in der SHK-BrancheArbeitgebermarke matters. Das sieht auch die Mehrheit der SHK-Unternehmen so:Ganze 48 Prozent stufen die Bedeutung für ihr Unternehmen als "hoch", weitere 17Prozent sogar als "sehr hoch" ein. Das Bewusstsein für das Potenzial vonArbeitgebermarken ist vorhanden, auch weil es spezielle branchenspezifischeHerausforderungen gibt: In Zeiten, in denen sich die Lösungen derSHK-Unternehmen immer stärker angleichen bzw. die technischenUnterscheidungsmerkmale der Produkte marginaler werden, wird es zunehmend