Bertelsmann setzt sich hohe Umsatz- und Ergebnisziele für die kommenden Jahre (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Management Meeting am Stammsitz in Gütersloh mit mehr als 500 Teilnehmenden

aus 30 Ländern von 6 Kontinenten

- Boost-Wachstumspläne: Bis 2025 Investitionen in Höhe von 5 bis 7 Mrd. Euro

- Prognose für 2026: 24 Mrd. Euro Umsatz, 4 Mrd. Euro EBITDA und 2 Mrd. Euro

Konzernergebnis

- CEO Thomas Rabe: "Bertelsmann ist in Krisenzeiten ein Fels in der Brandung."



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

hat sich langfristig ambitionierte Ziele für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung

gesetzt. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagte auf dem Management Meeting vor mehr

als 500 Top-Führungskräften des Konzerns in vier Jahren 24 Mrd. Euro Umsatz, 4

Mrd. Euro EBITDA und 2 Mrd. Euro Konzernergebnis erreichen zu wollen. Diese

Zielgrößen gehen einher mit den Boost-Wachstumsplänen, die die einzelnen

Bertelsmann Unternehmensbereiche auf dem zweitägigen Management Meeting

vorstellten. Bis 2025 sollen 5 bis 7 Mrd. Euro investiert werden, um Bertelsmann

auf das höhere Umsatz- und Ergebnisniveau zu führen.