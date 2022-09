London (ots/PRNewswire) - Das Prime-Brokerage-Unternehmen Matrixport

Institutional wird die marktführende Handelsinfrastruktur von Elwood als Teil

seiner internationalen Wachstumsstrategie nutzen



LONDON, 27. September 2022 PRNewswire/ -- Matrixport, einer der weltweit größten

Finanzdienstleister für digitale Vermögenswerte, hat heute bekannt gegeben, dass

sein Prime-Brokerage-Geschäft, Matrixport Institutional, eine

Vorzeigepartnerschaft mit Elwood Technologies eingegangen ist, einem bekannten

internationalen Fintech-Unternehmen, das eine Infrastruktur für den

institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten bereitstellt.





Matrixport ist ein weltweit führender Anbieter von Verwahrungs- und PrimeServices für Krypto-Hedgefonds. Mit dieser Partnerschaft bekräftigt dasUnternehmen sein Bestreben, seinen Kunden frühzeitig Zugang zu bahnbrechendenFinanzdienstleistungen im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalenVermögenswerte zu bieten.Im Rahmen der Vereinbarung wird Matrixport Institutional die marktführendeHandels- und Ausführungssoftware von Elwood nutzen und die auf Kryptowährungenbasierenden OEMS- und PMS-Dienstleistungen von Elwood für seinen weltweitenKundenstamm einführen.James Stickland, CEO von Elwood Technologies , erklärte: "Zusätzlich zu denheute veröffentlichten aufregenden Neuigkeiten wird Matrixport Elwood bei derEntwicklung und Einführung einer erweiterten Palette von digitalenVermögenswert-Token unterstützen, die auf der Elwood-Plattform verwendet werdenkönnen. Matrixport ist einer der führenden systemischen Akteure imKrypto-Ökosystem und wurde von zwei bahnbrechenden Persönlichkeiten der Branchegegründet. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und den Wert, den siefür unsere beiden Unternehmen bringt."Anthony DeMartino, CEO von Matrixport US , betonte: "Wir freuen uns sehr überdie Formalisierung dieser Partnerschaft und den immensen Wert, den die Softwarevon Elwood für unser eigenes Geschäft und das unserer Kunden haben wird. DerBeitrag von Elwood zur Institutionalisierung des Handels mit digitalenVermögenswerten ist einzigartig und spiegelt die vorbildliche Natur der Gründer,der Geschäftsführung und der Aktionäre wider. Wir werden uns weiterhin daraufkonzentrieren, die Grenzen dessen, was bei Krypto-Prime-Diensten möglich ist, zuerweitern und unsere Position als Branchenstandard weiter zu festigen."Informationen zu Elwood TechnologiesElwood Technologies (https://elwood.io/) ist ein bekanntes internationalesFintech-Unternehmen, das eine Infrastruktur für den Handel mit digitalenVermögenswerten aufbaut. Die nahtlose kryptonative OEMS- und PMS-Plattformbietet über eine einzige API eine latenzarme Anbindung an die weltweitenKrypto-Börsen sowie eine hohe Liquidität. Elwood Technologies wurde vonBranchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Verwaltung alternativerAnlagen entwickelt und bietet eine umfassende Marktinfrastruktur, dieFinanzinstituten, Neobanken und Unternehmen einen schnellen und effizientenZugang zum Markt für digitale Vermögenswerte ermöglicht.Informationen zu MatrixportMatrixport (http://www.matrixport.com/) ist einer der weltweit größten undvertrauenswürdigsten Anbieter von Finanzdienstleistungen für digitaleVermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören PrimeBrokerage, Cactus Custody(TM), OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere,strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport hat seinenHauptsitz in Singapur und bedient sowohl Privatpersonen als auch über 500Institutionen in Asien und Europa. Besuchen Sie http://www.matrixport.com/ .Instagram: @matrixport (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en) _Twitter: @realMatrixport (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig7JiT7LH6AhWs8XMBHdrmC6EQ6F56BAgDEAE&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FrealMatrixport%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&usg=AOvVaw1_smug4By_c2LhNVZsD38Q)LinkedIn: @Matrixport(https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Logo:https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/verbesserte-bereitstellung-von-erstklassigen-finanzdienstleistungen-fur-digitale-vermogenswerte-matrixport-geht-partnerschaft-mit-elwood-technologies-ein-301634296.htmlPressekontakt:(Matrixport),Ross Gan,Leiter Öffentlichkeitsarbeit,ross.gan@matrixport.com; (Wachsman),Bee Shin,Leitender Berater,matrixport@wachsman.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157129/5331252OTS: Matrixport