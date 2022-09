Volles Programm von Oktober bis Dezember in Grömitz - Bunte Event-Highlights für die ganze Familie (FOTO)

Grömitz (ots) - Für eine unvergessliche Urlaubszeit in den kühleren Monaten

sorgen nicht nur Seeluft, Strand und Meer, sondern vor allem ein

abwechslungsreiches Herbst- und Winterprogramm in Grömitz. Zahlreiche

Outdoor-Erlebnistouren am Strand, spannende Fackelwanderungen, bunten

Illuminationen rund um das Lichtermeer im Kurpark und die energiesparende

Kunsteisbahn sind nur einige Highlights, die man auf keinen Fall verpassen

sollte.



Lichtermeer im Kurpark vom 19. bis 23. Oktober





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Den Startschuss für den bunten Herbst im Ostseebad der Sonnenseite macht dieVeranstaltung "Lichtermeer" im Kurpark. Mit Einbruch der Dunkelheit wird derKurpark ab 17.30 Uhr mit Illuminationen und Farben in ein zauberhaftes Lichtverwandelt. An 24 Stationen kann man das Schauspiel im Kurpark an Lichtstationenwie Goldmarie, der verbotenen Frucht oder dem Zauberwürfel bestaunen. Zusätzlichsorgt ein buntes Live-Musik-Programm täglich ab 19.00 Uhr für ausgelasseneStimmung und lädt zum Lauschen und Verweilen ein.Grömitzer Eiszeit | 11. November 2022 - 15. Januar 2023Erstmalig lockt eine energiesparende Kunsteisbahn zum Eisvergnügen mit Blick aufdie winterliche Ostseeküste nach Grömitz. Vom 11. November 2022 bis zum 15.Januar 2023 ist das Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf der überdachtenBahn auf der Wiese an der Uferstraße möglich. In der gemütlichen Almhütte direktnebenan kann man sich im Anschluss stärken und sogar alle Spiele der Fußball-WM2022 mitverfolgen. Warm-Up-Partys zu den Deutschland-Spielen,Eisstockschieß-Wettkämpfe, der Besuch des Nikolauses auf der Eisbahn und vieleweitere kleine Events sorgen für ausgelassene Stimmung bei der ganzen Familie.Wintermarkt & Silvester Open-Air-PartyDer Grömitzer Wintermarkt auf dem Seebrückenvorplatz lädt auch in diesem Jahrwieder zum gemütlichen Verweilen und Punschen zwischen den Jahren ein. Beiweihnachtlicher Stimmung können vom 26. Dezember bis zum 1. Januar kulinarischeKöstlichkeiten und Live-Musik genossen werden. Am 31. Dezember geht es auf demWintermarkt traditionell heiß her, denn Grömitz feiert gemeinsam mit allenGästen in das neue Jahr! Mit den besten Partyhits und buntem Feuerwerk wird dasalte Jahr verabschiedet und das Jahr 2023 gebührend begrüßt. Wer nach demPartyabend noch nicht genug hat oder am 1. Januar durch einen Frischekick wachwerden möchte, der ist beim Anbaden goldrichtig, wenn wir gemeinsam ins kühleNass der Ostsee springen.Weitere Highlights im KurzüberblickDer "weiße Riese" La Noria: Vom 27. September bis zum 31. Oktober geht es inGrömitz hoch hinaus. Das Riesenrad "La Noria" ist zu Gast und sorgt in luftiger