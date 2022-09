Am 15. September wurde unter der Überschrift „McDonald’s: SKS nimmt Form an“ ein bärisches Szenario für das Wertpapier skizziert, nachdem sich im Zeitraum zwischen Ende Juli und Mitte September eine astreine SKS-Formation zwischen den Marken von grob 251,00 und 267,97 US-Dollar abgezeichnet hatte. Nur wenige Tage später wurde mit dem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei 250,16 US-Dollar dieser Formation aktiviert und führte geradewegs in ein Verkaufssignal. Investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen, ihre Stopps nachzuziehen, denkbar wäre ein Niveau um derzeit 249,00 US-Dollar. Die laufende Abwärtsbewegung bietet aber auch Chancen für neuerliche Short-Einstiege.

Stopps nachziehen

Aus der technischen Berechnung der SKS-Formation geht weiteres Korrekturpotenzial in den Bereich zwischen 228,34 und 232,17 US-Dollar hervor. Bis dahin dürfte das Papier weiter nachlassen, weshalb auch ein frischer Short-Einstieg denkbar wäre. Zuvor sollten Investoren allerdings mit einem Poolberg zurück zum Aufwärtstrend um 246,00 US-Dollar rechnen. Genau diese Stelle würde sich für ein erneutes Engagement auf der Unterseite bestens anbieten. Um wieder deutliches Oberwasser zu gewinnen, müsste die McDonald’s-Aktie dagegen mindestens über 260,00 US-Dollar zulegen.