Salus, WELEDA und ORION Pharma erhalten Preis für Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Gleich drei Unternehmen wurden mit dem Preis für Nachhaltigkeitausgezeichnet, den der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) heuteerstmalig im Rahmen seiner Mitgliederversammlung in Berlin verliehen hat. DieMitgliedsunternehmen Salus, WELEDA und ORION Pharma konnten die Jury mit ihrenherausragenden Nachhaltigkeitsprojekten überzeugen, die aufzeigen, wieKlimaschutz sowie umwelt- und verantwortungsbewusstes Wirtschaften erfolgreichin die Unternehmensstrategien energieintensiver Industrien wie derArzneimittelherstellung etabliert werden können.Tobias Boldt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des BAH, gratulierte denPreisträgern und betonte in seiner Rede zur Verleihung die besondereVerantwortung der Branche und des BAH beim Erarbeiten und Aufzeigen vonnachhaltigen Lösungen für eine zukunftssichere Arzneimittelversorgung: "DerPreis zeichnet Modellprojekte für mehr Nachhaltigkeit aus und fördert dieUmsetzung von innovativen Maßnahmen zur ökologischen, sozialen und ökonomischenNachhaltigkeit. Er ist einer der ersten Nachhaltigkeitspreise in dereuropäischen Pharmabranche. Neben dem übergeordneten Ziel, dieGesundheitsversorgung der Menschen sicherzustellen, liegt unser Fokus darin, dieUnternehmen bei der anstehenden ökologischen Transformation zu begleiten. Beidiesem zentralen Aspekt nimmt der BAH eine Vorreiterrolle innerhalb derArzneimittelverbände in Deutschland und Europa ein."Salus wurde der Preis für die Umsetzung eines hocheffizienten, zentralenKälteerzeugungskonzeptes verliehen, das einen wesentlichen und äußerstenergieeffizienten Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leistet. ChristophHofstetter, Leiter der Rechtsabteilung und Leiter Nachhaltigkeitsmanagement beiSalus nahm den Preis entgegen: "In der Arzneimittelherstellung wird sehr vielEnergie, gerade auch für die Klimatisierung, benötigt. Mit unserem System, dasheute ausgezeichnet wurde, können wir die benötigte Kälte sehr effizienterzeugen und damit in der Produktion von Arzneimitteln einen Effizienzschubauslösen."Der WELEDA AG wurde der Preis zuerkannt, weil sie als erstes Unternehmen in derdeutschen Arzneimittelbranche die B Corporation-Zertifizierung gemäß strengerESG-Vergabekriterien erhalten hat. Dr. Aldo Ammendola, als Mitglied derGeschäftsleitung zuständig für Research, Development und Quality, über den Preisund die nachhaltige Unternehmensstrategie: "Die B Corp-Zertifizierung hat unsgeholfen, noch sensibler für Nachhaltigkeitsfragen zu werden. Sie bildet dasRahmenwerk für alle Unternehmen auf dieser Welt, die sich nachhaltig aufstellenwollen."Als drittes Unternehmen erhielt ORION Pharma den Preis. Die Jury zeichnete die