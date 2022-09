Bremsen lösen / Kommentar von Jens Kleindienst zum Ausbau der Windenergie

Mainz (ots) - Der Besuch der Windenergie-Messe in Hamburg gehörte wohl zu denangenehmeren Terminen, die der von Krisen gebeutelte Wirtschaftsminister dieseWoche zu absolvieren hat. Mit seinem Plädoyer, die Windenergie endlich auch imSüden der Republik voranzubringen, dürfte Robert Habeck bei den Managern offeneTüren eingerannt haben. Und natürlich hat er recht: Ohne deutlich mehr Rotorenan Land wird es nichts mit der Energiewende. Berlin hat versprochen, die endloslangen Genehmigungsverfahren zu verkürzen - das ist geschehen. Doch eines scheutHabeck bisher: den Konflikt mit dem Blockierer in München. Der lächerlicheBeitrag Bayerns ist der praktisch unerfüllbaren 10H-Abstandsregel geschuldet.Markus Söder krallt sich wie ein bayerischer Löwe daran fest. Dabei fußt dieRegel auf einer Ausnahmeklausel in einem Bundesgesetz, die in abgeschwächterForm auch NRW nutzt. Wenn Habeck sagt, ginge es nach ihm, wäre die Regel schonlängst abgeschafft, dann ist das ein Appell an sich selbst. Einfach machen,möchte man dem Minister zurufen. Oder fällt ihm die FDP hier in den Arm?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5331374OTS: Allgemeine Zeitung Mainz