U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP)-Zertifikate können jetzt übertragen werden

ST. LOUIS, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Internationale Kunden von U.S. Soy können nun in der gesamten Lieferkette ihr Engagement für die Beschaffung nachhaltiger Inhaltsstoffe besser nachweisen. Das U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) wurde dahingehend erweitert, dass SSAP-Zertifikate bis zu viermal übertragen werden können.

Die Kunden von U.S. Soy wünschen sich seit langem mehr Transparenz bei der Nachhaltigkeit ihrer Einkäufe. Diese Änderung des SSAP durch Soy Export Sustainability, LLC , die teilweise vom nationalen Soja-Checkoff finanziert wird, ermöglicht es den Kunden, Aufzeichnungen über ihre Einkäufe von nachhaltigem US-Soja zu führen, diese Einkäufe zur Erfüllung ihrer ESG-Ziele (Environmental, Social and Governance) zu nutzen und über ihre Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele zu berichten. Importeure können ein Zertifikat in ihrem Namen von einem Exporteur erhalten, der Importeur kann dann Zertifikate an seine Kunden weitergeben. Das Zertifikat kann nach der Ausfuhr insgesamt viermal übertragen werden.

„Die Gewährleistung einer nachhaltigen Beschaffung von Produkten ist ein zentraler Bestandteil unseres Engagements für verantwortungsvolle Lieferketten. Wir freuen uns über die kontinuierliche Verbesserung der SSAP-Zertifizierungen sowie über die transparenten und glaubwürdigen Methoden zur Messung der nachhaltigen Leistung. Übertragbare Zertifikate sind für unsere Kunden und unser Unternehmen von zentraler Bedeutung, um nachzuweisen, dass die von uns bezogenen Sojaprodukte auf nachhaltige Weise angebaut wurden, was zu einer größeren Nachhaltigkeit des globalen Lebensmittelsystems führt", sagte Dessislava Barzachka, EA Sustainability Execution Manager, Bunge.

Der 2013 entwickelte SSAP ist ein verifizierter, von Dritten geprüfter Gesamtansatz, der die nachhaltige Sojaproduktion auf nationaler Ebene überprüft. Das System ist so konzipiert, dass die Massenbilanz von verifiziertem, nachhaltigem Soja bei jedem Transfer aufrechterhalten wird, und auch Berechnungen zur industriellen Verarbeitung sind in das System integriert. Die Organisation, die die Zertifikate ausstellt und verfolgt, ist Soy Export Sustainability, LLC.