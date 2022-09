TOKIO, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (nachstehend „AIST") mit Sitz in Tokio wird von Dienstag, dem 4. Oktober, bis Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, im Rahmen der vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie organisierten Tokyo GX Week eine internationale Konferenz, „The 4th RD202", abhalten. Ziel der Konferenz ist die rasche Umsetzung einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft durch internationale Gemeinschaftsprojekte wie die Erzeugung von Solarstrom und Wasserstoff sowie die Erstellung von Plänen zur Entwicklung der Personalressourcen.

