Darling Ingredients veröffentlicht ESG-Bericht 2022

ausführlichen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf die

wichtigsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele im Jahr 2021 gibt.



"Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, der Kreativität und Innovation bei

der weiteren Dekarbonisierung vorantreiben wird", erklärte Randall C. Stuewe,

Vorsitzender und Chief Executive Officer. "Unser ESG-Bericht zeigt auf, wie

Darling Ingredients weiterhin die Zukunft erneuert, umfunktioniert und neu

erfindet und mit den Interessenvertretern zusammenarbeitet, um zu einer besseren

Welt und zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen."