DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu einer Inflationsprämie:

"In der Pandemie haben viele Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Coronabonus gezahlt. Und auch damals war die Situation unübersichtlich, keiner wusste, wie sich die Nachfrage entwickelt und ob die Wirtschaft nicht doch in eine Rezession rutschen würde. Doch es gibt einen fundamentalen Unterschied: Während die Zahlungen in der Coronazeit eher eine Anerkennung für die geleistete Arbeit unter schwierigsten Bedingungen war, ist heute das Geld bei vielen Menschen wirklich knapp. Mit einem Inflationsausgleich können Unternehmen wirkliche Hilfe im Alltag leisten angesichts der heftig gestiegenen Ausgaben für Lebensmittel und Energie. Aber gerade weil es hier um Unterstützung und nicht um allgemeine Anerkennung geht, sollten Unternehmen sehr genau schauen, welche Mitarbeiter eine solche Prämie wirklich brauchen. Die Firmen dürfen nicht den Fehler der Bundesregierung wiederholen und Ausschüttungen mit der Gießkanne tätigen. Sie sollten stattdessen sehr gezielt die niedrigen Einkommen aufbessern."/be/DP/nas