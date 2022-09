HAMBURG (dpa-AFX) - Extreme Hitze, Sturzregen oder Tornados: Über solche und andere auffällige Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel beraten Experten von Mittwoch an beim 12. Extremwetterkongress in Hamburg. Der Öffentlichkeit soll bei zahlreichen Veranstaltungen der aktuelle Stand der Wissenschaft vorgestellt werden. Der Extremwetterkongress findet bis Freitag im Internationalen Maritimen Museum statt. Erwartet werden Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), der Expeditionsforscher Arved Fuchs sowie die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, wie Organisator und Meteorologe Frank Böttcher ankündigte./let/DP/nas

Hitze und Tornados - Extremwetterkongress in Hamburg startet

