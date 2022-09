Wirtschaft IG Metall droht in NRW mit Warnstreiks ab November

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall hat bereits vor der zweiten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie in NRW am Freitag indirekt mit Warnstreiks ab November gedroht. Er erwarte von den Arbeitgebern ein Angebot, "das Zeitspiel ist vorbei, sie müssen jetzt eine Zahl nennen", sagte Knut Giesler, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall in NRW, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Mittwochausgabe).



Wenn nicht, werde es "schwierig, noch vor Ende der Friedenspflicht Ende Oktober zu einer Lösung zu kommen". Nach der zweiten Runde an diesem Freitag kommen die Herbstferien, dann naht der Stichtag 31. Oktober. "Wir bereiten uns bereits jetzt bestmöglich auf mögliche Arbeitskampfmaßnahmen ab November vor", sagte Giesler der WAZ. Er ließ zugleich durchblicken, dass die von der Bundesregierung empfohlene steuer- und abgabenfreie Sonderprämie von bis zu 3.000 Euro "Teil eines Lösungspakets sein" könne, "etwa mit Festbeträgen für eine gewisse Zeit", so Giesler.