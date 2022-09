DAX – Dramatik nimmt zu, saisonal bald Veränderung

Ask 8,41

Ask 8,41

Ask 8,07

Ask 8,07

Die Dramatik der Abwärtsbewegung nimmt immer mehr zu und die Nervosität der Marktteilnehmer müsste eigentlich ebenfalls ansteigen. An den Umsätzen lässt sich dies allerdings noch nicht ablesen. Die kleine Chance auf ein Zurückerobern der alten Unterstützungszone wurde gestern vertan. Die Indikatoren befinden sich zwar bereits im überverkauften Bereich, konnten aber noch keine Kaufsignale generieren. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie abgeprallt und hat damit ein neues, üblicher Weise finales, Verkaufssignal generiert. Wegen der noch immer niedrigen Umsätze steht ein finaler Ausverkauf noch aus. Ab Anfang Oktober verbessert sich die saisonale Lage, was allerdings nur ein statistischer Wert ist. Ob dieser ausreicht für eine nachhaltige Trendwende ist derzeit noch fraglich. Allerdings dürfte kurzfristig, und das würde wieder zur Saisonalität passen, eine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste starten.

S&P500 – Nutzt die Chancen, die sich bieten, bislang nicht.

Der breit gefasste US-Index S&P500 hat inzwischen den Tiefstwert vom Juni wieder erreicht und fällt weiter in Richtung alter Unterstützungszone. Da diese nicht sehr ausgeprägt war, dürfte die „Haltbarkeit“ eher gering sein. Die Indikatoren notieren im überverkauften Bereich und haben noch keine Kaufsignale generiert. Der MACD-Indikator zieht noch nach unten. Die Chancen durch Hammer-Formationen in den letzten Handelstagen wurde alle nicht genutzt. Wegen des sehr steilen Abwärtstrends ist allerdings kurzfristig mit einer Gegenbewegung zu rechnen.

Gold – Freier Fall wird durch Unterstützungszone nicht gebremst

Es ist inzwischen müßig geworden, darüber zu diskutieren, warum Gold immer weiter an Wert verliert, obwohl die Welt in Aufruhr ist. Fakt ist, dass jüngst die Unterstützungszone unterschritten und mit dem letzten Anlauf auch nicht mehr zurückerobert wurde. Der Bruch der sehr langen Aufwärtstrendlinie (im Chart unten rechts zu erkennen), war nur eine Folge der jüngsten Schwäche. Der seit März dieses Jahres bestehende Abwärtstrend dürfte auch in den kommenden Wochen intakt bleiben. Eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste sollte aber trotzdem erfolgen.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.