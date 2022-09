Wirtschaft Eil +++ Verbrauchstimmung im September weiter gesunken

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im September weiter verschlechtert. Das geht aus der GfK-Konsumklimastudie für den neunten Monat des Jahres hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Der Konsumklimaindikator sank demnach um 5,7 Punkte auf -42,5 Zähler. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.