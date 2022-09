Der Volkswagen-Konzern fürchtet einen Teilemangel aufgrund des angespannten Gasmarktes. Vor allem bei den Zulieferern ortet das VW-Management potenzielle Ausfälle. Das Problem in der Lieferkette könnte im Worst Case wieder zum Stillstand der Bänder bei Volkswagen führen. Dabei trägt der aktuelle Ausfall der beiden Nordstream-Pipelines nicht zur Beruhigung bei. Ungeachtet der aufziehenden Rezession und der überdurchschnittlichen Volatilität am Aktienmarkt ist Volkswagen dabei, die Tochter Porsche AG an die Börse zu bringen. Mit den Mitteln aus der Aktienplatzierung will der bisherige Alteigentümer die Transformation zu einem softwarebasierten Mobilitätsanbieter beschleunigen. Etwa die Hälfte des Erlöses aus dem Börsengang soll als Sonderdividende an die Aktionäre der Porsche SE fließen.

