- Bislang größter GP-led Secondary in Deutschland - DPE CF I investiert in die DPE-Portfoliounternehmen Eraneos und valantic - Zusätzliches Kapital und Zeit zur Erschließung von signifikanten Wachstumspotenzialen durch M&A Transaktionen

Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE"), einer der führenden Wachstumsinvestoren in der DACH-Region, hat seinen DPE Continuation Fund I ("DPE CF I") mit einem Fondsvolumen von rund 708 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Fonds DPE CF I wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe ("Eraneos") und valantic Gruppe ("valantic") zu investieren - zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds ("DPE Fund III") aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen implementiert wurden.



DPE CF I wird von namhaften internationalen Investoren unterstützt

Ein Konsortium führender globaler Investoren mit AlpInvest Partners als Lead-Investor und HarbourVest Partners und Pantheon Ventures als Co-Lead Investoren hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren den DPE CF I Fonds mit Kapital ausgestattet. DPE konnte sich damit die Unterstützung von einer Gruppe ausgezeichneter Investoren für diese Transaktion sichern - eine Indikation für das starke Interesse an hochqualitativen Unternehmen in einer generell unsicheren Marktlage.



Darüber hinaus bot der DPE CF I den DPE Fund III Investoren zwei attraktive Optionen zum Laufzeitende: die Realisierung einer hohen Rendite oder die weitere Unterstützung der Wachstumsstrategien von Eraneos und valantic durch eine Beteiligung am DPE CF I.



DPE-Portfoliounternehmen mit beeindruckendem organischem Wachstum und erfolgreicher M&A Erfolgsbilanz



Eraneos und valantic haben nach dem Einstieg von DPE unter der Leitung ihrer leistungsstarken Managementteams ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortgesetzt und sich als führende Beratungsunternehmen für Technologie und digitale Transformation in der DACH-Region etabliert. So konnten Eraneos und valantic ihre Umsätze um über 270 % bzw. 240 % seit dem Einstieg von DPE steigern und zusammen mehr als 20 ergänzende Akquisitionen durchführen.