West Mining meldet Ergebnisse der geochemischen Bodenproben und geophysikalischen Bodenmessungen im Kupferprojekt Blue Cove

Darüber hinaus wurde auf dem Zielgebiet Hilltop eine Bodenmessung mit einem Magnetometer durchgeführt. Die Ergebnisse und Karten zu den Ergebnissen der Bodenarbeiten wurden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Explorationsarbeiten erwiesen sich als erfolgreich bei der Definition interessanter geochemischer Ziele in allen Gebieten, wobei die aussichtsreichsten mit dem Ziel Hilltop in Zusammenhang stehen. Eine bestimmende Multi-Element-Kupfer-, Zink- und Silberanomalie, die auf Grundlage der Magnetikdaten direkt mit einem geologischen Kontakt korreliert, konnte über die gesamte Länge des Messgebiets abgegrenzt werden. Dieses geochemische/geophysikalische Ziel befindet sich in einem Gebiet, in dem in der Vergangenheit ein einzelnes 184 Fuß langes Bohrloch, das von Prospektoren mit einem Winkie-Bohrgerät niedergebracht wurde, einen Abschnitt von 5 Fuß mit einzelnen Proben durchteufte, die Gehalte von bis zu 0,49 % Cu, 2,0 % Pb und 1,9 % Zn lieferten. Geochemische Ziele wurden auch auf der Westseite des Rasters von Ryles Barisway im Bereich der bekannten Kupfermineralisierung ermittelt. Zusätzliche Arbeiten sind erforderlich, um dieses Ziel weiterzuverfolgen und die Anomalie besser abzugrenzen. Auf dem Hauptvorkommen Blue Cove war es aufgrund des schwierigen Geländes in diesem Bereich nicht möglich, Bodenproben auf effektive Weise zu entnehmen. Die Probenahmen im allgemeinen Bereich von Blue Cove wiesen jedoch auf eine Zinkanomalie in diesem Gebiet hin.

Gebietskarte mit den Standorten der Bodenmessung

Die Ergebnisse des ersten Explorationsprogramms auf dem Projekt Blue Cove verdeutlichen die Notwendigkeit für die Durchführung weiterer Arbeiten.

Nick Houghton, President und CEO, sagt dazu: „Es ist sehr ermutigend, dass wir nun die endgültigen Ergebnisse der Bodenproben aus dem Labor erhalten haben, die anomale Ausbisse entlang der Ausdehnung des Projekts Blue Cove definieren. Das Gebiet hat seinen Wert für das Unternehmen als Explorationsziel bewiesen; eine weitere Abgrenzung ist hier gerechtfertigt.“