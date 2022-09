Fujifilm erhält die CE-Konformitätskennzeichnung für sein endoskopisches Ultraschall-Endoskop der neuesten Generation (EG-740UT) und erreicht die Kompatibilität seiner Ultraschall-Endoskop-Produktlinie mit dem führenden ARIETTA-Ultraschall-System von Fuji

Fujifilm hat ein neues longitudinales Ultraschall-Endoskop entwickelt, das EG- 740UT . Dieses Endsokop ist insbesondere für komplexe diagnostische und therapeutische endoskopische Ultraschallverfahren ausgelegt

Das High-End-Ultraschallsystem ARIETTA von Fujifilm Healthcare (*1) ist jetzt für die Verwendung mit der Ultraschall-Endoskop-Produktreihe von Fujifilm (*2) zugelassen und bietet eine leistungsstarke und umfassende Lösung für interventionelle Endosonographen.

DÜSSELDORF, Deutschland, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Endoskopischer Ultraschall ist ein spezielles Verfahren, bei dem ein Endoskop mit einem Ultraschallwandler verwendet wird, der Ultraschallwellen innerhalb des gastrointestinalen Traktes, z. B. in die Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm, sendet und empfängt, um Bilder zu liefern, mit denen der Arzt anatomische Strukturen und die damit verbundene Pathologie erkennen kann. Die genaue Position und Größe der Pathologie sowie die Tiefe einer Krebsinvasion können mit dieser speziellen Technik bestimmt werden. Der endoskopische Ultraschall wird insbesondere für die detaillierte Untersuchung und Diagnose von Pankreas- und Gallengangsläsionen eingesetzt (*3). In den letzten Jahren wird die endoskopische, ultraschallgestützte Feinnadelaspiration, bei der eine Nadel mittels Ultraschallbildgebung in eine extraluminale Zyste oder Läsion geführt und eingeführt wird, zur Entnahme von Zellen und Gewebe für histopathologische Diagnosen eingesetzt. Darüber hinaus wird die interventionelle Endosonographie zunehmend für therapeutische Anwendungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse und der Gallenwege eingesetzt. (*4,5).

Die FUJIFILM Corporation hat ein konvexes Ultraschallendoskop, das EG-740UT, für den oberen Gastrointestinaltrakt entwickelt. Das EG-740UT ist mit einem speziellen Verriegelungsmechanismus für den Führungsdraht und einem neuen Konfiguration des distalen Endes ausgestattet. Sein spezielles Design ermöglicht es, endoskopische Instrumente innerhalb des endoskopischen Sichtfeldes zu visualisieren, mit dem Ziel, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit des Ultraschall-Endoskops während des Eingriffs zu verbessern.