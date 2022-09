Tocvan Ventures: Bohrarbeiten beginnen, neues Video zu Gold-Projekten!

Tocvan Ventures startet nach der Regenzeit die Bohrarbeiten auf seinen Goldprojekten in Mexiko. Das Unternehmen hat zudem ein neues Video dazu veröffentlicht und CEO Brodie Sutherland wird nun erstmals auf der Discoveries Conference sprechen.

Tocvan Ventures startet Bohrungen auf beiden Goldprojekten

Tocvan Ventures (0,66 CAD | 0,50 Euro; CA88900N1050) geht diesen Herbst in die Vollen. Die Kanadier wollen ihre beiden Goldprojekte in Mexiko vorantreiben. Das Flaggschiffprojekt Pilar hat das Unternehmen bereits in den vergangenen zwei Jahren durch Exploration und Bohrarbeiten vorangetrieben und die Mineralisierungszonen erweitert. Hier wird nun ein weiteres Bohrprogramm laufen und auf die Produktion hingearbeitet. Zunächst soll eine Großprobe entnommen werden, die auf einer lokalen Heap Leach-Anlage verarbeitet und analysiert werden soll. Dies wird bereits zu ersten Einnahmen führen. Tocvan hat bisher eine sehr enge, und damit aktionärsfreundliche Kapitalstruktur (siehe hier) und ist für 18 bis 24 Monate durchfinanziert. Mit diesem Bulk Sample könnte der Bedarf an Kapital in der Zukunft deutlich sinken. Dafür spricht auch, dass bisherige metallurgische Tests zu Recovery Raten von 88,9 bis 69,9 Prozent geführt haben. Der Großteil des Goldes kann also mit Standard-Verfahren aus dem Erz geholt werden. Zum Vergleich: In Sonora weisen in Betrieb befindliche Goldminen Werte zwischen 50 und 90 Prozent auf. CEO Brodie Sutherland befindet sich in Sachen Pilar mit großen Produzenten im Gespräch. Das Ziel ist eine Partnerschaft, um möglichst zügig in Produktion gehen zu können.