Kredite in Ostdeutschland im Schnitt 1.000 Euro niedriger als im Westen (FOTO)

München (ots) -



- Verbraucher*innen aus Westdeutschland schließen sieben Prozent höhere

Ratenkredite ab

- Darlehenssumme unterscheidet sich zwischen den Bundesländern um bis zu 20

Prozent

- Höchste Darlehenssummen in Baden-Württemberg, niedrigste in Sachsen



In Ostdeutschland schließen Kreditnehmer*innen um 1.000 Euro niedrigere Kredite

ab als in Westdeutschland. Im Schnitt leihen sie sich 14.300 Euro von der Bank

und damit sieben Prozent weniger als im Westen Deutschlands (15.312 Euro). Das

zeigt eine Auswertung der in den vergangenen zwölf Monaten bei CHECK24

abgeschlossenen Ratenkredite.1)





"Bei der Kreditvergabe entscheidet die Bank individuell und berücksichtigt eineVielzahl von Faktoren", sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite beiCHECK24 . "Welche davon zu einem so deutlichen Unterschied zwischen einzelnenBundesländern führen, ist nicht eindeutig, aber sicherlich spielen Alters- undEinkommensunterschiede eine wichtige Rolle, denn bei höheren Einkommen gewährenBanken auch größere Kreditsummen. Im Zins gibt es aber keine Unterschiede."Höchste Darlehenssummen in Baden-Württemberg, niedrigste in SachsenBeim Blick auf die Deutschlandkarte zeigt sich, Baden-Württemberger*innenschließen bundesweit die höchsten Darlehen ab. Im Schnitt leihen sie 16.185 Eurovon der Bank. Dahinter folgen Bayern und Hessen mit durchschnittlich 16.065 Eurobzw. 15.801 Euro.Die niedrigsten Summen leihen sich Verbraucher*innen aus Sachsen. Im Freistaatliegt die durchschnittliche Darlehenssumme bei 13.467 Euro.Baden-Württemberger*innen nehmen 20 Prozent oder rund 2.718 Euro höhereKreditsummen auf. Die niedrigsten Ratenkredite benötigen danebenKreditnehmer*innen aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.Digitaler Kreditabschluss beschleunigt AuszahlungSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme einesKredits. Verträge können bequem von zu Hause digital unterschrieben werden. Auchdie notwendige Identitätsprüfung kann man sicher und bequem digital von zu Hausemachen. Beim digitalen Kreditabschluss erfolgt die Auszahlung 1-2 Werktageschneller.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oderE-Mail.1) Datenbasis: alle im Zeitraum von 7/2021 bis 6/2022 über CHECK24abgeschlossene Ratenkredite