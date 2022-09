Der Digitalisierungsspezialist valantic ( http://www.valantic.com ) erhält frisches Kapital, um den Wachstumskurs der letzten Jahre fortzuführen. Im Fokus steht der strategische Ausbau des Tech- und Leistungsportfolios, Investitionen in Mitarbeiter*innenaufbau und -förderung sowie eine weitere Internationalisierung des Unternehmens in Europa und Asien. valantic beschleunigt damit nochmal den seit seiner Gründung 2012 konsequent gefahrenen Innovations- und Wachstumskurs.



Der Digitalisierungsspezialist valantic schreibt seine Erfolgsgeschichte fort. Der erwartete Umsatzerlös für 2022(e) beläuft sich auf mehr als 400 Mio. Euro, nach 250 Mio. Euro in 2021. Trotz Fachkräftemangels gelingt es der valantic Gruppe weiterhin, den für das Geschäft entscheidenden Erfolgsfaktor für sich zu gewinnen: hochqualifizierte neue Digital-Expertinnen und -Experten. 2021 waren etwa 2.100 Kolleg*innen für die valantic Gruppe tätig, 2022 wird die valantic Familie auf etwa 3.000 Kolleg*innen anwachsen. Zudem erwartet das Unternehmen mehr als zwanzigtausend Initiativbewerbungen im laufenden Jahr.

Der Finanzinvestor hinter valantic, DPE Deutsche Private Equity, unterstützt weiterhin konsequent den Wachstumskurs von valantic und stellt trotz des zurzeit unsicheren Kapitalmarktumfeldes signifikant weiteres Kapital zur Verfügung. Insgesamt plant valantic mehr als 500 Mio. Euro bis 2025 zu investieren.

Mit dem frischen Kapital wird die valantic Gruppe in den kommenden Jahren ihr strukturelles Wachstum in Europa weiter vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen in den Regionen Benelux und Skandinavien mit komplementärer Technologienkompetenz sowie dem Aufbau neuer Talent-Hubs in Europa und Asien. Zudem wird valantic in Expert*innenaufbau und spezifische Aus- und Weiterbildung über die valantic Academy investieren. Kolleg*innen wird ein dynamisches und innovatives Umfeld mit internationalen Projekten auf Basis modernster Technologien in mehr als 40 modernen Büros in Europa geboten.