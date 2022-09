Was aktuell passiert, ist in jeder Hinsicht extrem: fast alle Aktien sind massiv überverkauft, die Indikatoren sind extrem überspannt auf der Unterseite - das passiert entweder vor einer Monster-Rally oder ist eben ein Anzeichen für einen Crash! Heute Nacht brachte die Meldung, dass Apple seine Produktion nicht ausweitet aufgrund mangelnder Nachfrage, die US-Futures nach unten. Dazu kommt die gepolitische Unsicherheit nach dem Anschlag auf Nord Stream - damit ist weiteres Eskalations-Potential geschaffen worden. Nach wie vor sind steigende Renditen und der Dollar negativ für Aktien - die Dinge werden immer krasser, viele sprechen von einem bevorstehenden Crash. Das dürfte auch der Fed und der US-Politik nicht entgehen - Erinnerungen an den Plaza-Accord von 1985 werden wach..

Hinweise aus Video: