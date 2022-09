Leipzig-Schönefeld Quartier am Schönefelder Schloss fertiggestellt (FOTO)

Leipzig (ots) - Im Nordosten von Leipzig hat OTTO WULFF 141 neue Mietwohnungen,

inklusive großer Gewerbeflächen und damit das bisher größte Bauprojekt der

LEIPZIGSTIFTUNG realisiert. Jetzt wurden die Wohnungen an den zufriedenen

Bauherrn übergeben. Das Projekt überzeugt vor allem durch seine zentrale Lage,

aber dennoch grüne Umgebung.



In direkter Nachbarschaft zum Schönefelder Schloss in Leipzig ist ein neues

Quartier entstanden: das Quartier am Schönefelder Schloss. Im Auftrag der

LEIPZIGSTIFTUNG hat OTTO WULFF an der Ecke Robert-Blum-Straße/ Löbauer Straße/

Zeumer Straße 141 neue Mietwohnungen fertiggestellt und damit ein neues Zuhause

für rund 400 Leipzigerinnen und Leipziger geschaffen. Für die LEIPZIGSTIFTUNG

ist es das bislang größte Bauprojekt überhaupt.