Hankook et la Formule E inaugurent leur partenariat (FOTO)

Séoul, Corée/Neu-Isenburg, Allemagne (ots) - À partir de la saison prochaine,Hankook sera le nouveau partenaire technologique exclusif et fournisseur depneumatiques du championnat du monde de Formule E ABB FIA. À l'occasion d'unévénement au 'Swarovski Crystal Worlds' en Autriche, Hankook a officiellementprésenté les nouveaux pneumatiques de course Hankook iON aux invités et auxreprésentants de la Formule E, ainsi qu'aux médias internationaux.Le nouveau pneumatique a été développé en étroite collaboration avec lacompétition dans l'objectif de répondre aux exigences de la Formule E en matièrede longévité et d'assurer l'avenir de la mobilité électrique, sans compromettreles performances en sport automobile. Près de 30 % du nouveau pneumatique,spécialement conçu pour la troisième génération de voitures de course de FormuleE, est composé de matériaux durables. Les équipes de la Formule E ont lapossibilité d'obtenir une variante du pneumatique qui peut être utilisée sur solsec et mouillé afin d'économiser davantage de ressources. De plus, lespneumatiques se caractérisent par une longévité importante. Après chaqueweek-end de course, Hankook recycle entièrement chaque jeu de pneumatiques,garantissant ainsi un championnat le plus durable possible.Les consommateurs, en particulier, bénéficient du développement de ces nouveauxpneumatiques de course Hankook Formula E, grâce au transfert de technologie dela course à la route. Avec sa nouvelle gamme de pneumatiques route iON déclinéeen version été (Hankook iON evo) et hiver (Hankook iON Winter), le manufacturierpremium propose des pneumatiques dédiés aux véhicules électriques premiumrépondant aux enjeux d'une mobilité respectueuse des ressources. Les véhiculesélectriques ont des exigences spécifiques, les pneumatiques iON répondent àcelles-ci, avec notamment une résistance au roulement nettement réduite pourplus de kilomètres par charge de batterie, un excellent confort sonore, unetenue de route idéale, même sur sol mouillé et une longévité accrue.