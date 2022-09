Modernes Recruiting - 5 Erfolgsfaktoren, auf die Bauunternehmen heute in der Personalgewinnung achten sollten (FOTO)

Uelzen (ots) - Der Mangel an Fachkräften macht sich auch bei Straßen- und

Tiefbauunternehmen bemerkbar. Immer mehr Firmen stellen sich die Frage, wie sie

sich bei der Neubesetzung von Stellen gegen die Konkurrenz durchsetzen können.



"Wenn Recruiting-Methoden nicht den gewünschten Erfolg bringen, müssen diese

Prozesse als erstes überdacht werden", so der Recruiting-Experte Sören

Mennerich. Wie das gelingen kann und worauf die Unternehmen heute im Recruiting

achten sollten, verrät er im folgenden Artikel.





1. Die meisten Bewerber sind online zu erreichenEine Studie hat gezeigt, dass insbesondere Menschen zwischen 14 und 19 Jahrenmehrere Stunden pro Tag online verbringen. Genau diese Menschen sind relevant,wenn es um die Besetzung von Ausbildungsplätzen geht. Ähnliche Zahlen treffenauf Kandidaten in den Mittzwanzigern zu, die gerade ihr Studium abgeschlossenhaben und den Einstieg in die Baubranche suchen. Wer diese Bewerber erreichenund gezielt ansprechen möchte, sollte daher online auffindbar sein undbestenfalls eine digitale Omnipräsenz haben.2. Der Bewerbungsprozess muss einfach seinDicke Bewerbungsmappen, die postalisch zugesandt werden, sind einfach nicht mehrzeitgemäß. Modernes Recruiting hingegen erfordert schnelle und einfacheBewerbungsprozesse, die es Bewerbern leicht machen, in einen ersten Kontakt mitdem Unternehmen zu treten. Idealerweise greifen Betriebe dafür auf einenSocial-Recruiting-Funnel zurück, der auf das Anschreiben und den Lebenslaufzunächst verzichtet.3. Online können Menschen besser erreicht werdenBis zu 65 Prozent der potenziellen Mitarbeiter am Arbeitsmarkt sindwechselwillig. Doch nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen befindet sich aktivauf der Suche nach einem neuen Job. Wie mache ich solche Menschen auf meinUnternehmen aufmerksam? Neue Tiefbaufacharbeiter, Polierer und Bauleiter könnendurch entsprechendes Targeting in den sozialen Medien ganz bewusst angeworbenund auf neue berufliche Chancen aufmerksam gemacht werden.4. Die Arbeitgebermarke ist das A und ONirgendwo sonst können sich Arbeitgeber so gut in Szene setzen wie in densozialen Medien. Regelmäßige Posts erlauben es, ein gezieltes Image aufzubauen,das für neue Bewerber attraktiv erscheint. Darüber hinaus können die Vorteiledes eigenen Unternehmens gegenüber der Konkurrenz betont werden. Wer alsUnternehmen diesen Schritt geht, wird am Ende auch mit einer hohen Anzahl anInitiativbewerbungen belohnt!5. Ein gutes Storytelling ist entscheidendHeutzutage punkten besonders die Unternehmen, die in der Lage sind, Geschichtenzu erzählen. Ein gutes Storytelling kann somit ein entscheidender Erfolgsfaktorim Employer Brandings sein. An welchen regionalen Bauprojekten war dasUnternehmen kürzlich beteiligt? Welche interessanten Erfahrungen wurden dabeigemacht? Wer Events und Ereignisse aus dem Arbeitsalltag in spannendeGeschichten verpackt und sie im Social-Media-Recruiting umsetzt, kann seineAnziehungskraft als Arbeitgeber deutlich erhöhen.Über Sören Mennerich:Sören Mennerich ist Geschäftsführer der MENNERICH Recruiting GmbH. Zusammen mitseinem Expertenteam hat sich der Recruiting Profi auf Bauunternehmen aus demTief-, Straßen- und Rohrleitungsbau spezialisiert und unterstützt sie mittelsmodernen Social-Recruiting-Methoden dabei, qualifizierte Mitarbeiter aus ihrerRegion zu gewinnen. Weitere Informationen unter:https://mennerich-recruiting.de/Pressekontakt:MENNERICH Performance MarketingVertreten durch: Sören Mennerichhttps://mennerich-recruiting.deE-Mail: mailto:kontakt@mennerich-performance.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164010/5331446OTS: MENNERICH Recruiting GmbH