Hankook en Formule E vieren lancering van partnerschap (FOTO)

Seoel, Korea/Neu-Isenburg, Duitsland (ots) - Vanaf volgend seizoen is Hankook denieuwe en exclusieve technologiepartner en bandenleverancier van het ABB FIAFormula E World Championship. Tijdens een evenement in The Swarovski CrystalWorlds in Oostenrijk heeft Hankook de nieuw ontwikkelde Hankook iON-racebandenofficieel gepresenteerd aan gasten en vertegenwoordigers van de Formule E,evenals aan de internationale media.De nieuwe band is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de raceklasse en is moetvoorzien in de duurzaamheidsbehoeften van de Formule E en de toekomst vane-mobiliteit, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de motorsportprestaties.Bijna 30 procent van de nieuwe band, die speciaal is afgestemd op de derdegeneratie Formule E-raceauto's, is gemaakt van duurzame materialen. De FormuleE-teams hebben momenteel de beschikking over een bandenvariant die zowel indroge als natte omstandigheden kan worden gebruikt, om zo nog meer grondstoffente besparen. Bovendien is ook de lange levensduur van de band een baanbrekendeontwikkeling. Na de respectievelijke raceweekenden recyclet Hankook elke setbanden volledig om het kampioenschap zo duurzaam mogelijk te maken.Vooral consumenten profiteren van de ontwikkeling van de nieuwe Hankook FormulaE-racebanden doordat de technologie van de race wordt overgenomen op de weg. Methaar assortiment nieuwe iON-wegbanden voor zowel zomer- (Hankook iON evo) alswintergebruik (Hankook iON Winter) biedt de premiumfabrikant producten aan vooreen grondstofbesparende mobiliteit voor moderne, hoogwaardige elektrischeauto's. Een aanzienlijk lagere rolweerstand voor meer km per acculading, hogetractie, zelfs op nat wegdek, zeer goede remkracht voor maximale veiligheid eneen hoge mate van duurzaamheid weerspiegelen met name de eisen die elektrischeauto's aan hun banden stellen.