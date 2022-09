Online-Fragebogen des Zensus 2022 bislang 23,8 Millionen Mal genutzt

WIESBADEN (ots) -



- 85 % der bisherigen Antworten zur Gebäude- und Wohnungszählung erfolgten

online

- Dr. Georg Thiel: "Digitalisierungsstrategie des Zensus 2022 war erfolgreich."



Beim diesjährigen Zensus in Deutschland - einer Bevölkerungszählung, die mit

einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird - stehen die digitalen

Antwortmöglichkeiten im Vordergrund. "Die Digitalisierungsstrategie der

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder beim Zensus 2022 ist erfolgreich",

resümiert Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. "Mit einer

Online-Quote von aktuell 85 % erreichte uns die überwältigende Zahl der

Rückmeldungen bei der Gebäude- und Wohnungszählung digital. Die Daten können

somit von uns direkt weiterverarbeitet werden. Für die Bürgerinnen und Bürger

erleichtert der nutzungsfreundliche Online-Fragebogen die Beantwortung

erheblich." Für Bürgerinnen und Bürger, die aus verschiedenen Gründen keinen

Online-Fragebogen ausfüllen konnten oder wollten, standen alternative Wege zur

Verfügung. Wohnungsunternehmen sind in dieser Quote nicht enthalten, da diese

über einen anderen elektronischen Meldeweg antworten.