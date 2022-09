WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 waren in Deutschland rund 5,4 Millionen Personen

im zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk tätig. Darunter waren

rund 4,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und etwa 687 300

geringfügig entlohnte Beschäftigte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

auf Basis der Handwerkszählung weiter mitteilt, erwirtschafteten die rund 560

400 Handwerksunternehmen etwa 651 Milliarden Euro Umsatz. Damit hatte das

Handwerk einen Anteil von 9,5 % am Umsatz der Gesamtwirtschaft, das waren 0,6

Prozentpunkte mehr als im Vorjahr (2019: 8,9 %).



Ausbaugewerbe: 1,5 Millionen tätige Personen erwirtschaften 183 Milliarden Euro

Umsatz





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Handwerkszählung erfasst alle Unternehmen, die gemäß der im Jahr 2020novellierten Handwerksordnung zum zulassungspflichtigen und zulassungsfreienHandwerk zählen. Die Handwerksunternehmen sind dabei nach ihrem ausgeübtenGewerbe in sieben Gewerbegruppen gegliedert. Bezogen auf die Zahl derHandwerksunternehmen, die tätigen Personen und den Umsatz war das Ausbaugewerbeim Jahr 2020 weiterhin die größte Gewerbegruppe und umfasste nach dernovellierten Handwerksordnung nur noch zulassungspflichtige Gewerbezweige. Dazugehören etwa Handwerksunternehmen der Bereiche Installation und Heizungsbau,Malerei und Lackiererei, Tischlerei sowie Elektrotechnik. Im Jahr 2020erwirtschafteten die rund 226 700 Handwerksunternehmen im Ausbaugewerbe mitihren rund 1,5 Millionen tätigen Personen etwa 183 Milliarden Euro Umsatz.Handwerke für den privaten Bedarf: 47 500 Euro Umsatz je tätiger PersonDie Handwerke für den privaten Bedarf sind mit insgesamt rund 0,4 Millionentätigen Personen von allen Gewerbegruppen am stärksten von kleinen Unternehmengeprägt. Zu diesen Handwerken gehören beispielsweise Friseur-, Textilreinigungs-sowie Steinmetz- und Bestattungsunternehmen. Letztere wurden mit derNovellierung der Handwerksordnung 2020 erstmals in der Handwerkszählungberücksichtigt. Die rund 3 900 Bestattungsunternehmen erwirtschafteten mit ihrenetwa 23 000 tätigen Personen rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Das entsprach rund9,5 % des Umsatzes der gesamten Gewerbegruppe. Mit ihren insgesamt rund 87 000Handwerksunternehmen bildeten die Handwerke für den privaten Bedarf gemessen ander Zahl der Handwerksunternehmen die zweitgrößte Gewerbegruppe.Durchschnittlich hatte jedes dieser Unternehmen 5 tätige Personen und erzielteetwa 47 500 Euro Umsatz je tätige Person. Zum Vergleich: Im Handwerk insgesamt