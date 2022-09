Rüsselsheim (ots) -



- Die sportliche Zukunft von Opel ist elektrisch: Dynamische Submarke startet

mit Astra GSe Plug-in-Hybriden

- Emotionaler Fahrspaß mit Verantwortung: GSe vereint Top-Leistung mit lokal

emissionsfreiem Fahren

- Sportliches GSe-Fahrwerk: Tiefe Straßenlage, einzigartige Lenkung und Federung

- Charakteristisches GSe-Design: 18-Zoll-Leichmetallräder von Manta GSe plus

exklusive, AGR-zertifizierte GSe-Performance-Sitze für Fahrer und Beifahrer



Die berühmten drei Buchstaben "GSe" kehren zurück. Vor wenigen Tagen erst hat

Opel angekündigt, dass GSe (Grand Sport electric) künftig für die neue Submarke

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/gse-comeback-neue-opel-submar

ke-mit-langer-tradition) dynamischer, elektrifizierter Modelle mit dem Blitz

stehen wird. Jetzt zeigt Opel die ersten Bilder der neuen GSe-Modelle

(https://www.youtube.com/watch?v=t8l_ZWJXUlA) - den neuen Opel Astra GSe und den

neuen Opel Astra Sports Tourer GSe. Die topmodernen Plug-in-Hybrid-Varianten von

Kompaktklasse-Kombi und -Fünftürer bieten die optimale Balance aus Fahrkomfort

und leistungsorientiertem Handling - mit Verantwortung.





"Der neue Astra GSe und der neue Astra Sports Tourer GSe sind perfekt, um unsereneue sportliche Submarke einzuführen und mit Leben zu füllen. Zugleich setzenwir auch mit diesen Modellen konsequent unsere Strategie fort, bis 2028 zurvollelektrischen Marke in Europa zu werden", sagt Opel-Chef Florian Huettl.Agilität, Sportlichkeit und vor allem jede Menge Fahrspaß: Dafür sorgen im neuenAstra GSe und im Astra Sports Tourer GSe eine Systemleistung von 165 kW/225 PSund ein maximales Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmeter. Damit setzen dieNewcomer Zeichen in ihrer Klasse (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP[1]: 1,2-1,1l/100 km, CO2-Emission 26-25 g/km; jeweils kombiniert, vorläufige Werte). Soerreichen sie Bestwerte beim Start aus dem Stand, bei der Beschleunigung und beider Höchstgeschwindigkeit.Darüber hinaus geben die Newcomer den neuen Fahrwerks-Maßstab bei der Einbindungund Rückmeldung an den Fahrer vor. Im Astra-Vergleich sind die GSe-Modelle nochagiler und präziser ausgelegt als die bisher erfolgreich eingeführten Varianten.Lenkung, Federung und Bremsen reagieren unmittelbar und direkt auf jeglichenBefehl des Fahrers.Zu den leistungsorientierten Fahreigenschaften trägt ein spezielles, 10Millimeter tiefergelegtes Chassis bei, das Opel in den neuen Astra GSe-Modellenverbaut. Gegenüber den unmittelbaren Wettbewerbern bieten die Fahrzeuge eine