UBM und CESA verkaufen Hochhausgrundstück am Alexanderplatz

Berlin (ots) - UBM Development und CESA Group haben das gemeinsam am Berliner

Alexanderplatz entwickelte Hochhausprojekt "CentralTower Berlin" an HB Reavis

verkauft.



Der neue Eigentümer übernimmt somit ein Grundstück mit einer Fläche von ca.

2.126 m² in Berliner Bestlage. Die Verkäufer trennen sich aufgrund einer

innerhalb der UBM geänderten Firmenstrategie von der Immobilie. Auf der

Liegenschaft war vormals die Errichtung eines Hotel- und Boardinghauses geplant.