Deutscher Robotik Spiegel 2022 Roboter als große und kleine Helfer vor allem bei jungen Menschen willkommen (FOTO)

Dresden (ots) -



- Roboter als Alltagshelfer: Zustimmung unter den 18 bis 29-jährigen in allen

Bereichen am höchsten.

- Mehr als zwei Drittel der Befragten bewerten Robotik als wichtige

Zukunftstechnologie (67,5 Prozent).

- Noch überwiegt die Vorstellung vom Roboter als Maschine deutlich. Nur für

wenige kommen sie als echte Kollegen in Betracht.



Wenn privat oder beruflich schwere, schmutzige oder monotone Arbeiten gefordert

sind, schlägt die Stunde der Roboter. Vor allem jüngere Menschen schätzen die

Hilfe in ihrem Alltag. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse des Deutschen Robotik

Spiegels 2022, der vom Deutschen Robotik Verband e.V. in Zusammenarbeit mit dem

Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden und der Dresden Marketing

Gesellschaft ins Leben gerufen wurde.